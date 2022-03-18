Власти Петербурга исключили отмену масочного режима

Власти Петербурга исключили отмену масочного режима
Соблюдение масочного режима в Петербурге остается обязательным. Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников

Масочный режим в Петербурге отменят только с наступлением устойчивого снижения заболеваемости, заявили в Смольном.

В городском правительстве заявили, что решение об отмене масочного режима будет приниматься в зависимости от эпидемиологической обстановки. Об этом сообщает телеканал «78».

«Будет снижение — будем отменять, если не будет снижения, то продолжим жить в том режиме, в котором живем сегодня», — отметили в Смольном.

В настоящее время одновременно коронавирусом болеют около 35 тысяч петербуржцев, поэтому соблюдение ковид-ограничений остается обязательным. Жителей города попросили соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.

«В зависимости от того, как будет снижаться порог заболеваемости, будут снижаться и ограничения», — пояснили в администрации города.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что вирусолог исключил рост заболеваемости COVID в России из-за отказа от масок.

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