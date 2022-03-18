Поддержка россиян в 550 млрд рублей. Кому государство поможет в первую очередь

В числе первоочередных задач правительства – помощь гражданам, находящимся в наиболее уязвимом положении. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

В числе первоочередных задач правительства – помощь гражданам, находящимся в наиболее уязвимом положении. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Российские власти намерены поддержать граждан, которые больше всего пострадали от экономического кризиса. Социальную помощь получат различные категории населения, передают «Известия».

В числе первоочередных задач правительства Российской Федерации – помощь гражданам, находящимся в наиболее уязвимом положении. На эти цели планируется выделить 546 млрд рублей из федеральных средств. Ожидается, что основная часть из них будет направлена на поддержку семей.

Рассчитывать на меры соцподдержки могут россияне, которые воспитывают детей от 8 до 16 лет и имеют невысокие доходы. Планируется, что деньги начнут поступать на их счета в мае, а всего государство выделит семьям 363 млрд рублей.

Еще 173 млрд рублей правительство направит на стабилизацию рынка труда (в том числе 94 млрд – на пособия). Граждане, лишившиеся работы в марте, возможно, смогут получить помощь с открытием своего дела в области фермерства. Данная инициатива прорабатывается, а ее бюджет уточняется.

Рассматриваются и другие возможности помощи гражданам, в том числе владельцам бизнеса. Вероятно, льготное кредитование будет продлено, но при условии сохранения рабочих мест. Анализируя непростую ситуацию на рынке труда, эксперты все же видят ее более стабильной, чем во время пика карантинных ограничений.

Также часть денег выделят из государственной казны на доставку граждан РФ из-за границы, перевод студентов из зарубежных вузов в отечественные. Кредиты на образование должны стать доступнее для более широкого круга россиян.

Ранее стало известно, что глава государства Владимир Путин планирует повысить МРОТ в ближайшее время. Вместе с ним должны увеличиться прожиточный минимум, заработная плата бюджетников, пенсии и другие выплаты.