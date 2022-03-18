Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 20% годовых

Центральный Банк Российской Федерации принял решение о сохранении ключевой ставки на уровне 20 процентов годовых.

Также в Центробанке РФ заявили, что экономика страны вступает в фазу масштабной структурной перестройки. К сожалению, это будет сопровождаться повышенной инфляцией. ЦБ называет этот период временным, но неизбежным.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Центральный Банк впервые прокомментировал приостановку торгов акциями в России.В Банке РФ заявили, что открытие торгов в настоящий момент может привести к потерям. При этом, в техническом плане площадка уже может начать торги на фондовом рынке. Денежный, валютный и срочный рынки открыты по большинству инструментов.