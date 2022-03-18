Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 20% годовых

Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 20% годовых
Экономика России вступает в фазу масштабной структурной перестройки. Фото: Baltphоto/Дарья Иванова

Центральный Банк Российской Федерации принял решение о сохранении ключевой ставки на уровне 20 процентов годовых.

Также в Центробанке РФ заявили, что экономика страны вступает в фазу масштабной структурной перестройки. К сожалению, это будет сопровождаться повышенной инфляцией. ЦБ называет этот период временным, но неизбежным.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Центральный Банк впервые прокомментировал приостановку торгов акциями в России.В Банке РФ заявили, что открытие торгов в настоящий момент может привести к потерям. При этом, в техническом плане площадка уже может начать торги на фондовом рынке. Денежный, валютный и срочный рынки открыты по большинству инструментов.

ключевая ставка Россия ЦБ центробанк рф


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Названа дата запуска городского единого велопроката в Петербурге
Петербург не покинула ни одна зарубежная компания
Пьяный россиянин сел на свою 3-летнюю дочь в ванной и раздавил насмерть
Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 20% годовых
Минкультуры: россияне увидят и отечественное, и зарубежное кино
Россияне не смогут купить новый iPhone SE и другие устройства с весенней ...
С 18 марта россияне, пользующиеся наличными, должны знать новое правило
Андрей Бондарчук покидает пост главы комитета по энергетике Петербурга