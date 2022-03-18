На Звездной задержали мужчину, слившего 47 тонн дизельного топлива на 2,3 млн рублей

Мужчину задержали у дома на Звездной улице. Фото: скриншот "Яндекс панорамы"

Мужчину задержали у дома на Звездной улице. Фото: скриншот "Яндекс панорамы"

Свои злодеяния мужчина совершал на территории Тверской области.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области, гражданин находился в федеральном розыске.

Накануне, днем, в рамках оперативных мероприятий у дома №11 корпуса 2 по Звездной улице был задержан 35-летний житель Омской области. Он уже давно находился в розыске, как подсудимый. Его подозревали по статье «Кража».

Мужчина со 2 сентября 2018 года по 29 сентября 2018 года вместе с организованной группой совершил тайное хищение дизельного топлива.

Сделал он это путем несанкционированной врезки в магистральный нефтепродуктопровод. В общей сложности было украдено более 47 тонн, общей стоимостью 2 млн 334 тыс. 817 рублей. Мужчина под подпиской о невыезде.

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