На Звездной задержали мужчину, слившего 47 тонн дизельного топлива на 2,3 млн рублей

На Звездной задержали мужчину, слившего 47 тонн дизельного топлива на 2,3 млн рублей
Мужчину задержали у дома на Звездной улице. Фото: скриншот "Яндекс панорамы"

Свои злодеяния мужчина совершал на территории Тверской области.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области, гражданин находился в федеральном розыске.

Накануне, днем, в рамках оперативных мероприятий у дома №11 корпуса 2 по Звездной улице был задержан 35-летний житель Омской области. Он уже давно находился в розыске, как подсудимый. Его подозревали по статье «Кража».

Мужчина со 2 сентября 2018 года по 29 сентября 2018 года вместе с организованной группой совершил тайное хищение дизельного топлива.

Сделал он это путем несанкционированной врезки в магистральный нефтепродуктопровод. В общей сложности было украдено более 47 тонн, общей стоимостью 2 млн 334 тыс. 817 рублей. Мужчина под подпиской о невыезде.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что квартиру гладильщицы с улицы Бурцева обнесли на 4,5 млн рублей.

звездная улица кража новости СПб происшествие


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
На Звездной задержали мужчину, слившего 47 тонн дизельного топлива на 2,3 ...
Собаки обгрызли тело мертвой хозяйки в садоводстве Ленобласти
В Смольном не исключают задержку в поставках запчастей для автобусов
С начала марта количество вакансий в Петербурге и Ленобласти упало почти на 15%
Президент Путин подписал указ о дополнительных экономических временных мерах
Россиянам назвали самые прибыльные вакансии марта 2022 года
Центробанк предупредил россиян о новых комиссиях с 18 марта
Свирепая собака-метис перегрызла маленького йорка в Удельном парке