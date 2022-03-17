Квартиру гладильщицы с улицы Бурцева обнесли на 4,5 млн рублей

Полиция Кировского района разыскивает домушника, обокравшего квартиру на крупную сумму.

Как сообщила пресс-служба петербургского главка МВД, вечером 15 марта в полицию вызвала 39-летняя женщина, работающая гладильщицей. Она рассказала полиции, что кто-то пробрался в ее квартиру на улице Бурцева, 19, и украл более 4 миллионов рублей наличными и ювелирные изделия. Потерпевшая оценила общий ущерб на 4,453 миллиона рублей.

На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Полиция приняла меры к розыску и задержанию квартирного вора.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге школьник с окровавленным животом пришел в больницу за помощью.