СКА проиграл «Спартаку» с разгромным счетом

«Спартак» одержал победу над СКА в первом матче четвертьфинальной серии Кубка Гагарина.

Встреча прошла в Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» и завершилась со счетом 6:1 в пользу московской команды.

Гости смогли забросить три шайбы в первом периоде. Отличились Егор Савиков, Иван Дроздов и Андрей Локтионов.

Во втором периоде нападающий СКА Степан Фальковский забросил шайбу. Однако через 40 секунд москвичи нанесли ответный удар.

В конце матча хоккеисты «Спартака» забросили две шайбы в пустые ворота соперника. Второй матч серии СКА — «Спартак» снова пройдет в Петербурга. Встреча состоится 20 марта.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что СКА обыграл «Динамо» и вышел вперед в серии. Среди петербуржцев голами отличились Василий Подклзин, Антон Бурдасов и Владислав Каменев.