Ротенберг прокомментировал поражение СКА от «Спартака»

Ротенберг прокомментировал поражение СКА от «Спартака»
«Спартак» одержал победу над СКА Фото: Pixabay

Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал поражение в первом матче серии второго раунда плей-офф КХЛ против «Спартака».

«В хоккее везет тому, кто везет, удачу нужно заслужить работой. Нельзя сетовать на нехоккейные вещи, мы допустили слишком много ошибок и за это поплатились. Учимся на своих ошибках и идем вперед», — приводит его слова пресс-служба петербургского клуба.

Напомним, «Спартак» одержал победу над СКА в первом матче четвертьфинальной серии Кубка Гагарина.

Встреча прошла в Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» и завершилась со счетом 6:1 в пользу московской команды.

Гости смогли забросить три шайбы в первом периоде. Отличились Егор Савиков, Иван Дроздов и Андрей Локтионов.

Во втором периоде нападающий СКА Степан Фальковский забросил шайбу. Однако через 40 секунд москвичи нанесли ответный удар.

В конце матча хоккеисты «Спартака» забросили две шайбы в пустые ворота соперника. Второй матч серии СКА — «Спартак» снова пройдет в Петербурга. Встреча состоится 20 марта.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что СКА обыграл «Динамо» и вышел вперед в серии. Среди петербуржцев голами отличились Василий Подклзин, Антон Бурдасов и Владислав Каменев.

"Спартак" роман ротенберг ска


 

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