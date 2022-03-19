Исследование показало, что к людям, использующим смайлики, может быть меньше доверия

Исследование показало, что людям, использующим смайлики, может быть меньше доверия. Фото: Pixabay

Исследование показало, что людям, использующим смайлики, может быть меньше доверия. Фото: Pixabay

Группа израильских исследователей провели эксперимент и выяснили, что к людям, часто использующим смайлы в переписках, может возникнуть меньше доверия.

Речь идет преимущественно о ситуации, когда общаются два малознакомых человека. По результатам эксперимента, где были задействованы письменные сообщения и картинки, люди предпочитали больше доверять тексту. Об этом пишет журнал Organizational Behavior and Human Decision Processes.

По результатам исследований ученых из Школы менеджмента Коллера Тель-Авивского университета и Школы менеджмента Рэди Калифорнийского университета, степень серьезности к людям, ставящим смайлы, несколько ниже, чем к тем, кто их не ставит.

Были проведены несколько экспериментов. Например, в одном из них было необходимо оценить появление человека в футболке с известным логотипом. Половине участников при этом демонстрировали футболку, на которой логотип был написан словами, а другой половине — футболку с логотипом-картинкой. В результате те, человека, одетого в футболку с текстом оценили, как более серьезного.

Как считает доктор Элинор Амит, подобная реакция может быть связана со стиранием социальных барьеров, которые могут быть восприняты человеком через использование смайликов.

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