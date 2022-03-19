«Может, перепутала педали»: девушка на «Ауди» сбила двоих детей на Колтушском шоссе

&#171;Может, перепутала педали&#187;: девушка на &#171;Ауди&#187; сбила двоих детей на Колтушском шоссе
ДТП с детьми произошло во Всеволожске. Фото: Pixels.com

Школьники стояли на тротуаре, когда автоледи сбила их с ног.

Все произошло в Ленинградской области в городе Всеволожск 18 марта, ближе к вечеру. Об этом сообщается в группе города в социальной сети «ВКонтакте».

Школьники в возрасте 7-ми и 9-ти лет попали под машину во дворе дома. Дама на иномарке наехала на них на Колтушском шоссе.

Судя по видеозаписи, дети стояли на тротуаре. Было видно, как в их сторону ехала автоледи на «Ауди». Однако вместо того, чтобы затормозить перед учениками, женщина наезжает на них. Пользователи сети предположили, что она могла перепутать педали.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Шушарах «Тойота Камри» сбила пятиклассника. У ребенка диагностировали рваную травму колена.

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