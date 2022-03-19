Как петербургские отели выживают в условиях массового сокращения числа туристов

Не успела закончиться беда с коронавирусом, из-за которого петербургские отели переживали массовый отток туристов, как смену ей пришли Западные санкции. Иностранные гости полностью ушли, а добил масла в огонь уход Booking.com, на котором держалось больше половины рынка.

На гостиничном рынке отмечают, что на сегодняшний день загрузка отелей колеблется от 20 до 30% на один месяц, так как в прошлом году эта цифра составляла 52%. Об этом эксперты поделились с «Фонтанкой».

Сейчас бизнес остается на плаву только благодаря бизнес-поездкам, командированным в Петербург. Ожидается, что в Северную столицу начнут приезжать туристы из Азии, а также власти предполагают, что ситуацию может улучшить внутренний туризм, включая программы с кэшбеком за отдых.

Уход нидерландской компании Booking с российского рынка еще больше усложнил жизнь российским отельерам. Вместе с этой системой рухнула и система лояльности, позволяющая оценить качество отелей по отзывам. У тех гостиниц, которые были полностью зависимы от этой компании и не вкладывались в развитие собственных рекламы и социальных сетей, сейчас настали очень тяжелые времена.

«У них нет ни менеджеров, ни маркетологов, ни специалистов по рекламе. Они пытаются освоить эти знания или привлечь кого-то со стороны, но на это нет денег», — заявил один из собеседников издания.

Отмечается, что иностранному агрегатору есть замена на российском рынке, например, «Островок», «Яндекс.Путешествия» или «Броневик». Но игроки гостиничного бизнеса заметили, что они не справляются с нагрузкой так, как хотелось бы. Также не так давно о выходе на рынок бронирования заявили РЖД. При этом, как стало известно, отечественные агентства за свои услуги берут от 20% против 15%, которые забирал Booking.com.

В стране также наблюдается стремительный рост цен, который не может не сказываться на кармане отельеров. Учитывая увеличение цен на услуги ЖКХ их положение может стать еще более шатким.

«Еще какое-нибудь повышение цен или стоимости коммунальных услуг, и наша устойчивость пошатнется», — заявила генеральный директор гостиницы «Адмиралтейская» Ольга Киселева.

При этом подчеркивается, что как бы не было тяжело городским отелям сейчас, поднимать цены на услуги в ближайшие три месяца они не планируют.

На текущей неделе прошло совещание игроков отрасли с омбудсменом по правам предпринимателей Александром Абросимовым, где были высказаны проблемы и предложения по мерам поддержки. Теперь аппарат омбудсмена составляет пакет предложений, который будет направлен уполномоченному по защите прав предпринимателей при президенте РФ Борису Титову.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что российские рестораторы выделили главные проблемы, которые возникли фоне действующих санкций в отношении России, среди которых договоры на поставку продуктов с российскими фермами, а также дефицит овощей, зелени и рыбы.