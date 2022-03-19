Глава ФМБА отметила эффективность вакцины «Конвасэл» против «стелс-омикрона»

Эксперт отметила эффективность вакцины «Конвасэл» против «стелс-омикрона» и ее универсальность.

Глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова заявила, что вакцина «Конвасэл» универсальная. Об этом специалист рассказала в эфире канала «Россия 24».

В эту пятницу Минздрав России зарегистрировал вакцину «Конвасэл», которая была разработана специалистами Федерального медико-биологического агентства.

По словам Скворцовой, «омикрон-стелс», который в Москве уже превосходит ВА.1 омикрон, имеет отличие на 28 мутаций, которые в основном находятся в S-белке и в неструктурных белках.

«Они (мутации) не затрагивают N-белок в тех блоках, которые используются для вакцины, поэтому вакцина будет точно так же эффективна, и мы видим это уже сейчас»,- заявила эксперт.

Также Скворцова отметила, что сейчас вакцина выглядит универсальной, и в дальнейшем она будет проверяться на практике.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что вакцина «Конвасэл» — это субъединичная рекомбинантная для профилактики коронавируса. Срок годности препарата составляет 6 месяцев, при условии хранения при температуре от +2 до +8 градусов в защищенном от света месте.