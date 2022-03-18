Минздрав зарегистрировал вакцину от коронавируса «Конвасэл»

Минздрав РФ зарегистрировал вакцину от ковида «Конвасэл». Препарат разработан в Санкт-Петербургском НИИ вакцин и сывороток Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).

В реестре Министерства здравоохранения отмечается, что вакцина «Конвасэл» – субъединичная рекомбинантная для профилактики коронавируса. Ее срок годности составляет 6 месяцев, при условии хранения при температуре от +2 до +8 градусов в защищенном от света месте.

Препарат представляет собой эмульсию для внутримышечного введения. Объем одной дозы — 0,5 мл, пишет ТАСС.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что при заражении омикрон-штаммом коронавируса у пациентов часто наблюдаются тошнота, диарея и потеря аппетита. У самых маленьких пациентов заболевание чаще всего сопровождается рвотой. Особенно сильно это выражается в первый день болезни. Изредка встречается изолированная кишечная форма коронавируса — заболевание протекает без респираторных симптомов.