Раскрыт распространенный желудочно-кишечный симптом омикрон-штамма

Раскрыт распространенный желудочно-кишечный симптом омикрон-штамма
С распространением омикрона желудочно-кишечная симптоматика стала проявляться гораздо чаще, чем при дельта-штамме. Фото: pixabay

При заражении омикрон-штаммом коронавируса у пациентов часто наблюдаются тошнота, диарея и потеря аппетита.

По словам заместителя директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктора медицинских наук Татьяны Руженцовой, с распространением новой мутации вируса желудочно-кишечная симптоматика стала проявляться гораздо чаще, чем при дельта-штамме.

Медик отметила в интервью «Известиям», что у самых маленьких пациентов заболевание чаще всего сопровождается рвотой. Особенно сильно это выражается в первый день болезни.

Изредка встречается изолированная кишечная форма коронавируса — заболевание протекает без респираторных симптомов.

Напомним, штамм коронавируса «Омикрон» впервые был выявлен в Ботсване и ЮАР. Для него характерно наличие большого числа мутаций, в связи с чем возникает вопрос, насколько эффективными могут быть уже созданные вакцины.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что при коронавирусной инфекции стоит избегать банные процедуры. Такой вид расслабления выпаривает жидкость из организма.

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