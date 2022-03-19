Центробанк РФ предупредил россиян о неизбежном

Центробанк РФ предупредил россиян о неизбежном
Рост цен неминуем. Фото: pixabay

Жителям России Центральный Банк сообщил о неизбежном повышении инфляции в этом году.

В Центробанке россиянам рассказали, что будет происходить в государстве уже в ближайшее время. Эксперты регулятора объяснили, что это явление будет неизбежным, передает PRIMPRESS.

Имеется в виду динамика инфляции. По данным Банка, с начала марта повышение цен на продукты и другие товары в стране сильно ускорилось. Виной всему небывалый спрос со стороны граждан на данные товары и ослабление рубля.

Центробанк отметил, что российская экономика входит в фазу «масштабной структурной перестройки». В связи с этим грядут «неизбежные» высокие показатели инфляции.

Сообщается, что рост цен будет лишь временным. Позднее инфляционный процесс стабилизируется.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Центробанк предупредил россиян о новых комиссиях с 18 марта.

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