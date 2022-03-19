Власти Северной столицы расширят действие «Единой карты петербуржца»

Власти Северной столицы расширят действие &#171;Единой карты петербуржца&#187;
В Петербурге сейчас активно внедряются сервисы для врачей и пациентов. Фото: Baltphoto/ Дарья Иванова

Смольный решил расширить действия «Единой карты петербуржца».

В Петербурге сегодня активно внедряются сервисы для докторов и пациентов, передает пресс-служба администрации города.

Власти решили развивать систему дистанционного мониторинга пациентов, страдающих сахарным диабетом и гипертонией. В том числе и женщины, ожидающие ребенка.

В период пандемии коронавируса данные сервисы дадут возможность снизить риск развития хронических заболеваний у заболевших COVID-19.

В настоящее время город переходит на выдачу электронных рецептов на льготные медикаменты. Планируется введение таких рецептов для всех препаратов. Помимо этого, возможно внедрение технологий голосового заполнения медицинских документов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что фармаколог объяснил, почему в аптеках не хватает лекарств.

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