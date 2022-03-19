Фармаколог объяснил, почему в аптеках не хватает лекарств

Фармаколог предложил ограничить отпуск лекарств в одни руки, как было сделано с сахаром. Фото: Pixabay

Фармаколог предложил ограничить отпуск лекарств в одни руки, как было сделано с сахаром. Фото: Pixabay

Фармаколог Николай Беспалов рассказал, по какой причине произошли перебои в поставках лекарств из-за рубежа.

Специалист считает, что виной всему ажиотажный спрос на медикаменты, произошедший в последнее время, передает «Прайм».

Директор по развитию RNC Pharma Беспалов думает, что россияне зря паникуют из-за пропажи зарубежных лекарств. Так лишь искусственно создается проблема.

«Если раньше в аптеку приходило условно пять человек в день за инсулином, а теперь 50-100, понятно, что товаропроводящая цепочка к таким объемам не готова», — уверен Беспалов.

По словам эксперта, такой спрос никак не компенсируют складские запасы. При этом их, при нормальном потреблении, должно было хватить на полгода.

Однако фармаколог добавил, что для некоторых граждан проблема нехватки лекарств может стать долгосрочной. Беспалов считает, что через 2-3 недели ажиотаж покупателей пойдет на спад и система поставок заработает в штатном режиме.

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