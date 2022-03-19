Петербуржцев удивил размер луны в ночь на 19 марта

Над Петербургом прошлой ночью «зависла» необыкновенно большая луна. Благо, ясное небо позволило вдоволь насладиться редким зрелищем.
В социальных сетях горожане делились своими впечатлениями от увиденного в ночь с 18 на 19 марта.
«Полная и яркая, как фонарь в окно светила», — рассказывает местная жительница.
«Никогда не видела такой огромной луны!», — удивилась петербурженка в социальной сети «ВКонтакте».
К слову, понаблюдать за ярким небесным телом можно было из разных районов Северной столицы.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что с воскресенья на понедельник на востоке Ленинградской области можно было застать красивое природное явление — северное сияние. Лучше всего его было видно на безоблачном небе, подальше от городского света.