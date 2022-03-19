Петербуржцев удивил размер луны в ночь на 19 марта

Петербуржцев удивил размер луны в ночь на 19 марта
Луна прошлой ночью была полная и яркая. Фото: pixabay.com

Над Петербургом прошлой ночью «зависла» необыкновенно большая луна. Благо, ясное небо позволило вдоволь насладиться редким зрелищем.

В социальных сетях горожане делились своими впечатлениями от увиденного в ночь с 18 на 19 марта.

«Полная и яркая, как фонарь в окно светила», — рассказывает местная жительница.

«Никогда не видела такой огромной луны!», — удивилась петербурженка в социальной сети «ВКонтакте».

К слову, понаблюдать за ярким небесным телом можно было из разных районов Северной столицы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что с воскресенья на понедельник на востоке Ленинградской области можно было застать красивое природное явление — северное сияние. Лучше всего его было видно на безоблачном небе, подальше от городского света.

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