С воскресенья на понедельник в Ленобласти можно увидеть северное сияние

На востоке Ленинградской области с 13 на 14 марта можно будет застать красивое природное явление — северное сияние.
Желающим полюбоваться на необычное небо рассказали, где можно будет дождаться сияния с воскресенья на понедельник, об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург».
Предстоящей ночью наша Земля встретится с красочными последствиями солнечного выброса. Северные сияния ожидаются до средней полосы с видимостью на северном горизонте. Отмечается, что лучше всего рассмотреть их можно будет на востоке 47-ого региона.
Природное явление станет заметным примерно в 20 часов. Лучше всего его будет видно на безоблачном небе, подальше от городского света.
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