С воскресенья на понедельник в Ленобласти можно увидеть северное сияние

В Ленобласти можно будет увидеть северное сияние. Фото: Pixabay

В Ленобласти можно будет увидеть северное сияние. Фото: Pixabay

На востоке Ленинградской области с 13 на 14 марта можно будет застать красивое природное явление — северное сияние.

Желающим полюбоваться на необычное небо рассказали, где можно будет дождаться сияния с воскресенья на понедельник, об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Предстоящей ночью наша Земля встретится с красочными последствиями солнечного выброса. Северные сияния ожидаются до средней полосы с видимостью на северном горизонте. Отмечается, что лучше всего рассмотреть их можно будет на востоке 47-ого региона.

Природное явление станет заметным примерно в 20 часов. Лучше всего его будет видно на безоблачном небе, подальше от городского света.

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