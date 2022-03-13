Стало известно, в каком районе Петербурга самый грязный воздух

Назван район Северной столицы, где самый грязный в городе воздух.

Уровень загрязнения атмосферы в целом по городу на Неве в феврале квалифицировался как повышенный, передает пресс-служба Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В Московском районе Петербурга заметили повышенное загрязнение воздуха. Тут отмечен повышенный уровень загрязнения диоксидом азота. Такая ситуация наблюдается только здесь.

Отмечается, что уровень загрязнения атмосферы по Петербургу в прошлом месяце характеризуется как повышенный. Однако максимальные концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, оксида углерода, аммиака, оксида азота, фенола, хлористого водорода, сероводорода и формальдегида не превышали предельно допустимую норму.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге начала клубиться туманом песчаная пыль, которая вызывает кашель и слезы.