В Минздраве заявили о стабильности цен на жизненно важные лекарства

Глава Минздрава заявил, что скачков цен на жизненно необходимые лекарства и проблем с ними не наблюдается. Фото: Кремль

Глава Минздрава заявил, что скачков цен на жизненно необходимые лекарства и проблем с ними не наблюдается. Фото: Кремль

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что в стране нет резкого роста цен на жизненно необходимые лекарственные препараты.

Глава Минздрава заявил в эфире телеканала «Россия 24», что скачков цен на жизненно необходимые лекарства и проблем с ними не наблюдается. По его словам, компании подтверждают поставки препаратов на российский рынок.

Мурашко объяснил, что в дальнейшем скачков цен не ожидается в связи с действующим в РФ нормативно закрепленным регулированием.

Министр также призвал граждан не закупаться лекарствами впрок. Он отметил, что многие скупают препараты на три-шесть месяцев вперед, но в этом нет необходимости.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что дефицита нет: в Минпромторге успокоили россиян, скупающих сахар.