Россиянам рассказали, во сколько сейчас обойдется поездка за границу

Номер в четырехзвездочном отеле на Пхукете обойдется в среднем за 4-7 тысячи рублей. Фото: unsplash

Номер в четырехзвездочном отеле на Пхукете обойдется в среднем за 4-7 тысячи рублей. Фото: unsplash

Из-за санкций россиянам остались доступны чуть более 20 стран, среди которых Турция, ОАЭ, Индия, Марокко, страны СНГ и другие. Представители туротрасли рассказали, во сколько путешественникам обойдется поездка за границу.

В связи с ситуацией на Украине многие зарубежные страны закрыли воздушное пространство для российских самолетов. У путешественников все еще есть возможность отправиться в поездку за границу на поездах или самолетах иностранных авиакомпаний, но список этих стран сильно ограничен. Можно с пересадками улететь и в некоторые страны Европы, но ограничения существенно осложнили путь, пишет «Газета.Ru».

Самым популярным направлением остается Турция. Билеты из Москвы в Стамбул в апреле туда-обратно можно купить минимум за 18 тысяч рублей на человека. Перелет в Ереван и обратно стоит минимум 12,6 тысячи рублей. На билеты в Дубай и обратно придется потратить минимум 28,5 тысячи рублей.

Отдых в отеле в Турции в конце апреля и мае будет стоить от 5 до 10 тысяч рублей в сутки. Четырехзвездочная гостиница в Стамбуле обойдется в среднем за 5-8 тысяч рублей за ночь на двоих. Ночь в отелях Антальи стоит от 6 до 9 тысяч рублей вместе с питанием.

В египетской Хургаде цены на четырехзвездочный отель примерно такие же, как в Стамбуле, — от 5 до 8 тысяч рублей в сутки. В Шарм-эль-Шейхе можно найти гостиницу за 6-9 тысяч рублей за сутки.

В Дубае проживание в четырехзвездочном отеле обойдется в среднем в 7-9 тысяч рублей без питания, а если с завтраком — то от 8 тысяч рублей на двоих.

Отдохнуть в четырехзвездочном отеле Марракеша (Марокко) россияне могут за 6-9 тысяч рублей в сутки.

Цена за одну ночь в отеле в Ереване (Армения) варьируется от 7 до 9 тысяч рублей. Тарифы с питанием обойдутся на пару тысяч дороже.

Есть и более экзотические направления. Можно поехать на индийский полуостров Гоа, где проживание в четырехзвездочном отеле стоит от 6,5 до 10 тысяч рублей за сутки.

Для российских туристов доступен и Таиланд. Номер в четырехзвездочном отеле на Пхукете обойдется в среднем за 4-7 тысячи рублей.

Дороже всего выйдет поездка на Сейшельские острова и Мальдивы. В первом случае за номер в четырехзвездочном отеле придется отдать от 12 тысяч рублей за ночь, а на Мальдивах — от 8 до 19 тысяч рублей.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что цены на летний отдых в России могут вырасти на 30%.