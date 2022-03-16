Туроператоры: цены на летний отдых в России могут вырасти на 30%

Некоторые игроки рынка ожидают рост цен на внутренний отдых до 30%. Фото: pixabay

Некоторые игроки рынка ожидают рост цен на внутренний отдых до 30%. Фото: pixabay

Туроператоры спрогнозировали, что цены на отдых в России грядущим летом подорожает на 10-30%.

Замгендиректора туроператора «Мультитур» Маргарита Назарова заявила, что некоторые игроки рынка ожидают рост цен на внутренний отдых до 30%. По словам специалиста, некоторые отели уже начали уведомлять туроператоров о повышении стоимости размещения. Об этом пишет «Интерфакс».

По словам президента группы компаний Atelika Hotel Group Алексея Высоканова, рост цен составит минимум 10-30%. Он считает, что стоимость отдыха увеличивается, в том числе, из-за программы туристического кешбэка. Он объяснил, что после перезапуска программы с 15 марта показатель бронирования отелей бренда стали выше по сравнению с прошлым годом.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что россиянам назвали выгодные направления для туризма в марте.