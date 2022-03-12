Россиянам назвали выгодные направления для туризма в марте

Наиболее оптимальным туристам будет посетить в марте 2022 года Москву, Петербург и Крым.

Об этом заявил вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин, передает RT. По его словам, это будут максимально оптимальные направления в марте месяце.

Юрий Барзыкин добавил, что география путешествий довольно широка. Сейчас пользуются популярностью все регионы России. Он порекомендовал остановиться на таких варианта, как Москва, Санкт-Петербург, города Золотого кольца, а также южное направление — Краснодарский край или Крым.

Эксперт отметил, что, начиная с 15 марта будет возобновлена программа туристического кешбэка. Это даст возможность отдохнуть по выгодной цене и совершить культурно-познавательные экскурсии.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что беспокойство вызывает ситуация с самолетами. Туры в Египет будут стоить по 200 тысяч.