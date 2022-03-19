Диетолог рассказала, какое питание может помочь при стрессе

Жители крупных городов все чаще стали сталкиваться с постоянными стрессом и переживаниями, которые несут последствия для работы организма. Врач-диетолог Елена Островская рассказала, какое питание поможет справиться с эмоциональными нагрузками для сохранения здоровья.

Специалист рассказала в беседе с «Народными новостями», что каждый человек хоть раз в жизни испытывал стресс. В этот период надпочечники, щитовидная железа, нервная и сердечно-сосудистая системы начинают работать «на износ».

Чтобы заглушить негативные эмоции, организм постарается использовать доступный и простой источник положительных эмоций — еду. В первую очередь человека будет тянуть на сладкое, особенно на его сочетание с мучным и жирным.

«Именно это дает всплеск серотонина, эндорфинов, быстрое «утешение» для нашего мозга», — объяснила врач.

Однако сладкое не дает полноценное чувство сытости. Обычно уже через пару недель после сильного стресса человеку становится трудно совладать с неукротимым аппетитом.

Поэтому важно помнить о базовых потребностях организма: полноценный сон, не менее 1,3-1,5 литров воды в день, регулярные физические нагрузки и правильное питание, богатое белками, жирами, микроэлементами и витаминами.

Диетолог посоветовала сократить мелкие перекусы и ввести полноценное трехразовое питание, которое будет приносить сытость. На завтрак обязательно нужно употреблять белки и жиры, например — яйца, рыбу, авокадо, орехи, творог и сыр. В обед стоит сочетать сложные углеводы, свежие овощи и немного белковых продуктов. А для ужина подойдет нежирный белок: морепродукты, рыба, курица, индейка и овощи, которые растут над землей – салат, огурцы, томаты, перец, различные виды капусты.

Фрукты следует употреблять в качестве десерта утром или днем. Одновременно с этим можно съесть немного темного шоколада, сухофруктов или пастилы. А вот про употребление сладкого на ночь следует забыть.

Также для организма важен магний, который содержится в миндале, темном шоколаде, цельнозерновом хлебе, шпинате, бананах, кураге и финиках. Для поддержания уровня гемоглобина пару раз в неделю следует употреблять красное мясо и говяжью печень.

Для нормальной работы щитовидной железы нужно железо и йод, который содержится в морепродуктах, морской рыбе, йодированной соли и селене.

«Для поддержки наших надпочечников, помимо магния, необходимы витамины группы В — цельнозерновые злаки, семена, бобовые и витамин С — болгарский перец, цитрусовые», — заключила диетолог.

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