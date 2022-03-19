Канье Уэста отстранят от «Грэмми» из-за постов в соцсетях

Канье Уэста отстранят от &#171;Грэмми&#187; из-за постов в соцсетях
Канье Уэста не пустят на "Грэмми". Фото: кадр из клипа Kanye West - Runaway

Американского хип-хоп исполнителя Канье Уэста решили отстранить от выступления на музыкальной премии «Грэмми» из-за неподобающего поведения в интернете.

Как сообщает The Blast, артиста лишили возможности выступить на «Грэмми», поскольку его поведение в социальных сетях может создать «фиаско на шоу».

По мнению рэпера The Game, организаторы премии несправедливы к Уэсту.

«Стоит высказать свое мнение в этой стране за себя, семью или свой народ, и вы немедленно подвергнетесь остракизму», — считает музыкант.

Ранее Instagram заблокировал аккаунт Канье Уэста на 24 часа. Ему на сутки запретили создавать публикации, оставлять комментарии и отправлять личные сообщения. Это связано с негативными публикациями рэпера в сторону бывшей супруги Ким Кардашьян и ее нового бойфренда Пита Дэвидсона.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что рэпера Канье Уэста подозревают в избиении фаната, попросившего автограф.

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