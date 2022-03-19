Канье Уэста отстранят от «Грэмми» из-за постов в соцсетях

Американского хип-хоп исполнителя Канье Уэста решили отстранить от выступления на музыкальной премии «Грэмми» из-за неподобающего поведения в интернете.
Как сообщает The Blast, артиста лишили возможности выступить на «Грэмми», поскольку его поведение в социальных сетях может создать «фиаско на шоу».
По мнению рэпера The Game, организаторы премии несправедливы к Уэсту.
«Стоит высказать свое мнение в этой стране за себя, семью или свой народ, и вы немедленно подвергнетесь остракизму», — считает музыкант.
Ранее Instagram заблокировал аккаунт Канье Уэста на 24 часа. Ему на сутки запретили создавать публикации, оставлять комментарии и отправлять личные сообщения. Это связано с негативными публикациями рэпера в сторону бывшей супруги Ким Кардашьян и ее нового бойфренда Пита Дэвидсона.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что рэпера Канье Уэста подозревают в избиении фаната, попросившего автограф.