Рэпера Канье Уэста подозревают в избиении фаната, попросившего автограф

Рэпера Канье Уэста подозревают в избиении фаната, попросившего автограф
Канье Уэст подозревается в причинении телесных повреждений фанату. Фото: Instagram рэп-исполнителя

Полиция Лос-Анджелеса проводит расследование после сообщений о том, что рэпер Канье Уэст мог избить человека на улице.

Инцидент произошел около 03:00 в четверг, 13 января, по местному времени около клуба в центре Лос-Анджелеса. Рэпер мог несколько раз ударить своего фаната, попросившего у него автограф.

Как сообщило издание TMZ, Уэст якобы дважды ударил поклонника, а именно, в голову и шею. В результате пострадавший рухнул на землю, сильно ударившись головой об асфальт.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что осенью 2021 года американский рэпер Канье Уэст официально сменил свое имя на сценический псевдоним Йе. Он сделал это через суд. Свое желание дать ему новое имя Уэст объяснил «личными причинами». Просьба была удовлетворена почти через два месяца. Как отмечает сам рэпер, Йе — это часть его имени Канье, а еще оно имеет религиозные отсылки:

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