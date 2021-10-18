Канье Уэст через суд сменил имя на Йе

Американский рэпер Канье Уэст официально сменил свое имя на сценический псевдоним Йе. Он сделал это через суд.

Рэпер подал ходатайство на смену имени в конце августа. Свое желание дать ему новое имя Уэст объяснил «личными причинами». Просьба была удовлетворена почти через два месяца. Заявку исполнителя на смену имени одобрил суд в Лос-Анджелесе, сообщает портал TMZ.

Канье Омар Уэст теперь будет называться Йе (англ. Ye), что совпадает с названием его студийного альбома, изданного в 2018 году. Рэпер заявлял, что собирается сменить имя на Йе сразу после его выпуска.

Как отмечает сам рэпер, Йе — это часть его имени Канье, а еще оно имеет религиозные отсылки: это слово чаще всего встречается в Библии и переводится как «ты».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Канье Уэст хочет сойтись с Ким Кардашьян.