Канье Уэст через суд сменил имя на Йе

Канье Уэст через суд сменил имя на Йе
Канье Уэст сменил имя на Йе. Фото: скриншот Instagram

Американский рэпер Канье Уэст официально сменил свое имя на сценический псевдоним Йе. Он сделал это через суд.

Рэпер подал ходатайство на смену имени в конце августа. Свое желание дать ему новое имя Уэст объяснил «личными причинами». Просьба была удовлетворена почти через два месяца. Заявку исполнителя на смену имени одобрил суд в Лос-Анджелесе, сообщает портал TMZ.

Канье Омар Уэст теперь будет называться Йе (англ. Ye), что совпадает с названием его студийного альбома, изданного в 2018 году. Рэпер заявлял, что собирается сменить имя на Йе сразу после его выпуска.

Как отмечает сам рэпер, Йе — это часть его имени Канье, а еще оно имеет религиозные отсылки: это слово чаще всего встречается в Библии и переводится как «ты».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Канье Уэст хочет сойтись с Ким Кардашьян.

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