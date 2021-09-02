Канье Уэст хочет сойтись с Ким Кардашьян

Канье Уэст хочет сойтись с Ким Кардашьян
Кардашьян поддержала бывшего супруга. Фото: скриншот Instagram

Рэпер делает все возможное, чтобы получить еще один шанс.

Рэпер Канье Уэст, кажется, мечтает возобновить романтические отношения с актрисой и моделью Ким Кардашьян. Об этом пишет издание US Magazin, ссылаясь на анонимный источник.

Уэст считает, что у них с Ким все еще возможно, поэтому делает все, чтобы вернуть ее расположение. Источник добавляет, что у артиста, кажется, получается.

«Канье видит их двоих вместе и хочет воплотить это в реальность прямо сейчас. Он пытается снова вернуть её расположение, и, похоже, это работает»,

— признался инсайдер.

Напоминаем, что Ким и Канье развелись в 2021 году. Они продолжают общаться, так как у них растут общие дети. 26 августа Кардашьян поддержала экс-супруга и пришла на презентацию его нового альбома. На модели было свадебное платье – многие расценили это как намек.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Ким Кардашьян пришла на концерт Канье Уэста в свадебном платье.

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