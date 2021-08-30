Ким Кардашьян пришла на концерт Канье Уэста в свадебном платье

Ким Кардашьян пришла на концерт Канье Уэста в свадебном платье
Кардашьян поддержала бывшего супруга. Фото: скриншот Instagram

Поклонники гадают: неужели бывшие супруги снова будут вместе?

Модель Ким Кардашьян появилась на концерте экс-супруга и рэпера Канье Уэста в дорогом свадебном платье. Она появилась на сцене во время заключительной песни No Child Left Behind. Об этом сообщает TMZ.

Известно, что Уэст устроил презентацию нового альбома Donda. Его поддержали многие – в том числе бывшая жена. Она появилась на концерте, чтобы быть рядом в момент, много значащий для артиста. Отмеается, что Кардашьян была рада поступить именно так.

Напоминаем, что в 2021 году стало известно о разводе Кардашьян и Уэста. Они пробыли в браке семь лет. Несмотря на недопонимания, знаменитости планируют общаться и дальше – хотя бы ради общих детей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Канье Уэст решил поменять имя. Звезда обратилась с документами в суд Лос-Анджелеса. Музыкант решил сменить имя Канье на Йе по личным соображениям, сообщает People.

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