Канье Уэст решил поменять имя

Рэпер Канье Уэст из США решил сменить имя уже подал документы. Ему очень нравится его краткий псевдоним Йе.

Звезда обратилась с документами в суд Лос-Анджелеса. Музыкант решил сменить имя Канье на Йе по личным соображениям, сообщает People.

Три года назад Уэст уже говорил о желании поменять имя на Йе. Он отмечал, что Йе является частью его имени Канье, а также имеет религиозный смысл. Слово часто встречается в Библии и означает ты.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что американский рэпер Канье Уэст и русская модель Ирина Шейк расстались спустя три месяца отношений. По предварительным данным, рэпер и модель начали встречаться несколько месяцев назад. Впервые об их романе заговорили после того, как Шейк полетела вместе с Канье в Прованс, чтобы отпраздновать его день рождения. Друзья модели уверяли, что их ничего не связывает, кроме дружбы.