Канье Уэст и Ирина Шейк расстались спустя три месяца

Канье Уэст и Ирина Шейк расстались спустя три месяца
Канье Уэст расстался с моделью. Фото: Instagram рэп-исполнителя

Отношения рэпера и модели были недолгими.

Американский рэпер Канье Уэст и русская модель Ирина Шейк расстались спустя три месяца отношений. Об этом пишет People, ссылаясь на собственные источники.

По предварительным данным, рэпер и модель начали встречаться несколько месяцев назад. Впервые об их романе заговорили после того, как Шейк полетела вместе с Канье в Прованс, чтобы отпраздновать его день рождения. Друзья модели уверяли, что их ничего не связывает, кроме дружбы.

Теперь появилась информация о том, что Уэст и Шейк расстались. Источники добавляют, что между ними не было ничего серьезного. Напоминаем, что рэпера стали чаще видеть в компании экс-супруги Ким Кардашьян. Артист все больше времени проводит в кругу семьи, вместе с детьми.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что фолловеры Ким Кардашьян подозревают, что звезда потеряла свои ягодицы.

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