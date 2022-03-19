Медики назвали чай с обезболивающим эффектом

Медики назвали чай с обезболивающим эффектом
Врачи рекомендуют регулярно употреблять чай с розмарином тем, кто часто сталкивается с мигренью. Фото: unsplash

Чай с розмарином может стать отличным средством для избавления от боли, улучшения пищеварения, защиты сердца и контроля за уровнем сахара.

У розмарина целый набор целебных свойств. Как пишет Türkiye, это растение обладает обезболивающим и противовоспалительным эффектом. Благодаря розмарину можно снизить риск развития болезней сердца, деменции, а также сахарного диабета.

Врачи рекомендуют регулярно употреблять чай с розмарином тем, кто часто сталкивается с мигренью. Кроме того, этот напиток способен улучшить память и повысить концентрацию внимания.

Чай с розмарином можно приготовить, добавив в кружку с кипяченой водой чайную ложку сушеного растения. Через пять минут, после того как напиток настоится, его нужно процедить.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что диетолог рассказала, какое питание может помочь при стрессе.

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