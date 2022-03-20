Суд в Бразилии дал Telegram сутки на удаление запрещенного контента

Суд в Бразилии дал Telegram сутки на удаление запрещенного контента
В пятницу суд постановил до 23 марта заблокировать работу Telegram в Бразилии. Фото: unsplash

Федеральный верховный суд Бразилии готов отменить решение о блокировке мессенджера Telegram, если он в течение суток удалит запрещенный контент.

Как сообщает телеканал Globo, руководство мессенджера уже выполнило часть судебных предписаний, но чтобы решение о блокировке было отменено, нужно выполнить их в полном объеме.

Бразильский суд требует от Telegram назначить официального представителя в стране, а также предоставить информацию о мерах по противодействию распространению фейков. Также суд считает необходимым удаление из мессенджера ряда аккаунтов с лживыми новостями.

В пятницу суд постановил до 23 марта заблокировать работу Telegram в Бразилии. Причиной назвали игнорирование местного законодательства и неоднократное неисполнение судебных решений. Пользователям, которые попытаются обойти блокировку, пригрозили штрафом в 100 тысяч реалов ($20 тысяч). Также суд обязал Apple и Google удалить Telegram из своих магазинов мобильных приложений.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Павел Дуров передумал отключать Telegram-каналы в России.

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