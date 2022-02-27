Павел Дуров передумал отключать Telegram-каналы в России

Дуров - один из богатейших людей в России. Фото: https://vk.com/durov

Дуров - один из богатейших людей в России. Фото: https://vk.com/durov

Глава мессенджера Telegram Павел Дуров сообщил, что отключать Telegram-каналы больше не планируется. Его цитирует РИА «Новости».

Он отметил, что многие пользователи обратились с просьбой не рассматривать отключение Telegram-каналов на время обострения конфликта, «так как мы для них – единственный источник информации». В связи с этим принято решение не рассматривать такие категоричные меры.

Павел Дуров призвал пользователей сервиса тщательно перепроверять и «не принимать на веру данные», который сейчас публикуются в Telegrаm-каналах.

Напомним, ранее Дуров заявил, что в случае эскалации конфликта допустит ограничение работы Telegram в РФ и на Украине в связи с тем, что Telegram-каналы в последнее время часто стали становиться источником непроверенной информации.

Ранее пользователи социальной сети Telegram говорят о сбоях в работе сервиса. Сложности при использовании соцсети возникли на территории Российской Федерации. Об этом следует из информации Downdetector.

Напомним, Россия признала независимость Донецкой и Луганской народной республик, и 24 февраля президент Владимир Путин объявил о военной операции на Украине. Запад ответил на это антироссийскими санкциями.

21 президент РФ Владимир Путин после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам России и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Сразу после обращения глава государства в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В документах говорится о необходимости обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что президент Российской Федерации Владимир Путин посчитал вступление Украины в НАТО угрозой для России. Такое заявление было сделано во время обращения президента Российской Федерации к россиянам и соотечественникам на Украине.