Мишустин поручил разработать параметры повышения соцвыплат и пенсий в России

Министерство труда и Министерство финансов России разработают параметры повышения социальных выплат и пенсий. Соответствующее поручение дал премьер-министр страны Михаил Мишустин.

Он напомнил, что поручение по поводу увеличения прожиточного минимума, минимального размера оплаты труда (МРОТ), выплат и пенсий ранее дал президент России Владимир Путин.

Как сообщил ТАСС, Мишустин отметил, что ведомства в тесном контакте с региональными властями должны подготовить параметры такого повышения и представить документ на рассмотрение правительства.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что российские пенсионеры пожаловались, что в марте их пенсия стала меньше, чем в прошлом месяце.

Напомним, уже в апреле россиян ждет повышение размера пенсионных выплат. Речь идет о социальных пенсиях и пенсиях по государственному пенсионному обеспечению. Индексация, которая будет произведена с 1 апреля 2022 года, составит 7,7 процента.

Также в апреле российские пенсионеры могут получить дополнительные 2,2 тысячи рублей к своей пенсии. Для этого им необходимо иметь при себе определенную справку. Получить дополнительные средства к пенсии могут те граждане преклонного возраста, которые имеют на иждивении несовершеннолетних детей, а также граждан до 23 лет, получающих образование. Если ребенок не достиг 18-летия, никаких справок и иных документов не потребуется. При этом живущие за рубежом пожилые граждане России продолжат получать свои пенсии в полном объеме.