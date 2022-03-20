Регулярный недосып ведет к быстрому набору веса и повышенному давлению

Недосып негативно сказывается не только на работе мозга, но и на функционировании сердца и сосудов. Фото: Pixabay

Недосып негативно сказывается не только на работе мозга, но и на функционировании сердца и сосудов. Фото: Pixabay

Накопившаяся нехватка сна может полностью изменить поведение человека и негативно сказаться на его здоровье. Это может спровоцировать четыре основные проблемы в организме.

В первую очередь, при недосыпании не восстанавливается в полной мере мозг. Так же отсутствие полноценного сна вызывает усталость, замедляет реакции и плохо влияет на память. Даже одна бессонная ночь может ослабить быстроту реакций человека и повысить риски несчастного случая. Ученые отмечают, что без сна человек чувствует себя так же, как с 0,6 промилле в крови.

Как сообщило финское издание Ilta-Sanomat, недостаток сна также ведет к быстрому набору веса. Это происходит из-за того, что у человека возрастает чувство голода и он может съесть больше, чем необходимо организму.

В-третьих, недосып приводит к учащенному сердцебиению и повышению кровяного давления. В результате недосып негативно сказывается не только на работе мозга, но и на функционировании сердца и сосудов. В-четвертых, человек, который не успел как следует отдохнуть, зачастую раздражен, из-за чего возрастает риск ссор и недопонимания, также увеличивается вероятность наступления апатии и стресса.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что лекарства против развития нейродегенеративных заболеваний разрабатывают, однако ученые считают, что кишечные бактерии могут стать способом предотвратить или хотя бы замедлить появление нарушений. Также на болезни сказываются беседы с близкими людьми.

Проявления деменции могут сопровождать многие заболевания, в том числе болезнь Альцгеймера. По данным журнала Nature Aging, развитие последней, по данным ученых из Ирландского национального университета в Корке, поможет замедлить или полностью предотвратить развитие употребление йогуртов.

Согласно статистическим данным, в 2021 году с такой формой деменции живут более 6 млн жителей США. По прогнозам ученых, к 2050 году этот показатель достигнет 150 млн. После проведения клинических испытаний йогурта на людях станет понятно, возможно ли на их основе разработать пробиотики, лечащие нейродегенеративные заболевания.