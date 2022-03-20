Город спит: Петербург свободен от пробок воскресным утром

Город спит: Петербург свободен от пробок воскресным утром
Петербург свободен от пробок. Фото: "Яндекс.Карты"

На дорогах Северной столицы воскресным утром наблюдаются пробки в 1 балл. Горожане высыпаются перед началом новой трудовой недели.

Согласно данным сервиса «Яндекс. Пробки», к 9:00 дорожная ситуация оценивается в один балл. После 11:00 пробки вырастут до 2-баллов. До 14:00 ситуация не изменится.

Сейчас небольшие пробки собрались на Московском шоссе, Садовой улице, проспекте Славы, набережных Фонтанки и Обводного канала, Лиговском, Литейном и Измайловском проспектах, проспекте Просвещения, проспекте Энгельса, Московском шоссе и Дунайском проспекте.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в воскресенье, 20 марта, на смену разрушившемуся «Оливеру», со Скандинавии выходит «Петер». Его усилиями облака вновь поредеют, а вероятность осадков останется близка к нулю. Температура воздуха в городе составит +7…+9 градусов, в Ленобласти столбики термометров покажут +5…+10 градусов.

«Яндекс.Пробки» новости СПб пробки


 

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