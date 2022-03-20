«Литрес»: в России вдвое вырос спрос на книги по экономике

У граждан пропал интерес к нон-фикшну и книгам по саморазвитию. Фото: pixabay

У граждан пропал интерес к нон-фикшну и книгам по саморазвитию. Фото: pixabay

В марте 2022 года у россиян вырос интерес к книгам по экономик. Об этом свидетельствуют данные сервиса продажи электронных книг «Литрес».

Так, за период с 24 февраля по 2 марта продажи книг по экономике выросли на 56%, любовных романов — на 46%, фантастики — на 20%, классической литературы и книг по политологии на 9%.

Как сообщил ТАСС, в период с 11 по 17 марта продажи электронных и аудиокниг выросли на 18%.

По словам шеф-редактора «Литрес» Екатерины Писаревой, интерес россиян в условиях напряженной информационной повестки объясняется желанием восстановить душевное равновесие.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала самые уязвимые отрасли российской экономики, которые страдают из-за санкций. Эксперты считают, что больше всего вреда санкции принесут фармацевтической отрасли.

Напомним, в результате политической обстановки в мире в России стремительно увеличивается количество компаний, который приостанавливают свою работу в стране в связи с текущей политической обстановкой. В итоге магазины массово закрываются, а их сервисы перестают принимать заказы, принося крупные потери российскому рынку.

Большинство граждан эмоционально отреагировали на уход с российского рынка Apple. 2 марта американская корпорация закрыла онлайн-продажу товаров в России. Экспорт прекратился, а гаджеты пропали с прилавков. Однако на следующий день техника Apple была снова доступна для россиян. Теперь желающим приобрести тот или иной гаджет компании придется заплатить в несколько раз больше.