В Сертолово мужчина ударил полицейского битой по голове

Сотрудники полиции задержали мужчину, который ударил полицейского в городе Сертолово.

Инцидент произошел 19 марта в микрорайоне Черная речка, на улице Златоглавая, 3, корпус 2.

Как сообщили в ГУ МВД по городу и региону, при задержании за мелкое хулиганство 42-х летний мужчина ударил битой по голове прибывшего по сообщению о шуме сотрудника полиции. Полицейский после обращения за медицинской помощью, с сотрясением головного мозга и закрытой черепно-мозговой травмой головы после оказания медицинской помощи в удовлетворительном состоянии продолжил несение службы. А мужчину задержали и увезли в отдел полиции.

Возбуждено уголовное дело по ст. 318 ч. 1 УК РФ (Применение насилия в отношении представителя власти).

Ранее gazeta.spb.ru писала, что сотрудники Федеральной службы безопасности «взяли» с поличным следователя Следственного комитета Всеволожского района Ленобласти.