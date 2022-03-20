В Петербурге скончались еще 23 пациента с коронавирусом

В Петербурге скончались еще 23 пациента с коронавирусом
С начала пандемии от COVID-19 умерло 32 825 петербуржцев. Фото: Baltphoto/ Рафаэль Карапетян

В Петербурге за минувшие сутки зафиксировали 23 случая смерти. У всех пациентов был подтвержден коронавирус.

Об этом стало известно в воскресенье, 20 марта. Как сообщили на официальном сайте «Стопкоронавирус.рф», с начала пандемии от COVID-19 умерло 32 825 петербуржцев. По всей России за сутки вирус забрал жизни 434 человек.

В городе также выявили еще 1 398 случав заражения коронавирусом. В России за сутки выявлено 31 тысяч 35 случаев COVID-19 в 85 регионах.

Напомним, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года. Выяснилось, что возбудителем болезни является новый тип коронавируса. Уже 11 марта ВОЗ признала ситуацию пандемией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в связи с массовым распространением штамма COVID-19 «Омикрон» в скором времени штамм «Дельта» может исчезнуть насовсем.

коронавирусная пандемия новости СПб оперштаб


 

Новости партнеров
Федеральные каналы отказались от рекламы с Галкиным: высказывание мнения о спецоперации может стоить артисту карьеры
Федеральные каналы отказались от рекламы с Галкиным: высказывание мнения о спецоперации может стоить артисту карьеры
Компенсировать потери от французских санкций может возврат России дома в 150 метрах от Дворцовой
Компенсировать потери от французских санкций может возврат России дома в 150 метрах от Дворцовой
Глава Еврокомиссии: европейцы заплатят цену за меры против России
Глава Еврокомиссии: европейцы заплатят цену за меры против России
«Почему вы сейчас заверещали?»: Михалков вскрыл правду о звездных «плакальщиках» на фоне конфликта с Украиной
«Почему вы сейчас заверещали?»: Михалков вскрыл правду о звездных «плакальщиках» на фоне конфликта с Украиной
Ещё на Gazeta.SPb
В РЖД сообщили о приостановке контракта с Siemens на «Сапсаны»
Ревнивец облил кислотой экс-возлюбленную с парнем в Домодедово и был задержан
Врачи больницы имени Семашко собрали для беженцев несколько тонн помощи
Фура и КАМаз раздавили легковушку с водителем на КАД
Госдума отменила НДФЛ с процентов по вкладам россиян
«Алмаз-Антей» не может получить миллиард долларов за экспортные поставки
В Петербурге снесли более 43 точек незаконной торговли за неделю
Названо число окончательно потерянных Россией из-за санкций самолетов