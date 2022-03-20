В Петербурге скончались еще 23 пациента с коронавирусом

С начала пандемии от COVID-19 умерло 32 825 петербуржцев. Фото: Baltphoto/ Рафаэль Карапетян

С начала пандемии от COVID-19 умерло 32 825 петербуржцев. Фото: Baltphoto/ Рафаэль Карапетян

В Петербурге за минувшие сутки зафиксировали 23 случая смерти. У всех пациентов был подтвержден коронавирус.

Об этом стало известно в воскресенье, 20 марта. Как сообщили на официальном сайте «Стопкоронавирус.рф», с начала пандемии от COVID-19 умерло 32 825 петербуржцев. По всей России за сутки вирус забрал жизни 434 человек.

В городе также выявили еще 1 398 случав заражения коронавирусом. В России за сутки выявлено 31 тысяч 35 случаев COVID-19 в 85 регионах.

Напомним, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года. Выяснилось, что возбудителем болезни является новый тип коронавируса. Уже 11 марта ВОЗ признала ситуацию пандемией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в связи с массовым распространением штамма COVID-19 «Омикрон» в скором времени штамм «Дельта» может исчезнуть насовсем.