В Роспотребнадзоре допустили скорое исчезновение дельта-штамма в России

В связи с массовым распространением штамма COVID-19 «Омикрон» в скором времени штамм «Дельта» может исчезнуть насовсем. Такое заявление сделала глава научной группы генной инженерии и биотехнологии ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Черкашина.

По ее словам, 99% случаев заболевания коронавирусом в России — это «омикрон»-штамм. Теоретически разновидность коронавируса «дельта» может исчезнуть, добавила эксперт.

Как сообщили «РИА Новости», Черкашина отметила, что новых опасных вариантов коронавирусной инфекции пока не обнаружено.

Напомним, по состоянию на февраль 2022 года, выделяют три основных варианта B.1.1.529 «омикрона» — BA.1, BA.2, BA.3.

Штамм коронавируса «Омикрон» впервые был выявлен в Ботсване и ЮАР. Для него характерно наличие большого числа мутаций, в связи с чем возникает вопрос, насколько эффективными могут быть уже созданные вакцины.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что при заражении «стелс-омикроном» у человека будут симптомы, как и при инфицировании обычным штаммом COVID-19, но в усиленном варианте.