В Бельгии в результате наезда автомобиля погибли шесть человек

Автомобиль врезался в толпу в Бельгии во время карнавала, в результате происшествия погибли шесть человек. Кроме того, более 20 пострадали, несколько из них находятся в крайне тяжелом состоянии, сообщает телеканал RTBF.

Инцидент произошел в деревне Стрепи-Бракньи.

Сотрудникам полиции удалось задержать находившихся в машине. Министр внутренних дел Бельгии Аннелис Верлинден выразила соболезнования и обещала поддержку семьям погибших. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что жертвами стрельбы в городе Нэшвилл в американском штате Теннесси стали по меньшей мере три человека, четверо пострадали.