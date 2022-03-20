В Бельгии в результате наезда автомобиля погибли шесть человек

В Бельгии в результате наезда автомобиля погибли шесть человек
Выясняются обстоятельства инцидента. Фото: pixabay

Автомобиль врезался в толпу в Бельгии во время карнавала, в результате происшествия погибли шесть человек. Кроме того, более 20 пострадали, несколько из них находятся в крайне тяжелом состоянии, сообщает телеканал RTBF.

Инцидент произошел в деревне Стрепи-Бракньи.

Сотрудникам полиции удалось задержать находившихся в машине. Министр внутренних дел Бельгии Аннелис Верлинден выразила соболезнования и обещала поддержку семьям погибших. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что жертвами стрельбы в городе Нэшвилл в американском штате Теннесси стали по меньшей мере три человека, четверо пострадали.

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