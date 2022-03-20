На КАД между развязками с Колтушским и Мурманским шоссе перекроют полосу

Движение по четвертой полосе будет ограничено.
Пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад» сообщает, что по остальным полосам введут ограничение скорости до 50 километров в секунду.
Четвёртая полоса на участке внутреннего кольца КАД между развязками с Колтушским и Мурманским шоссе будет перекрыта с 21 по 28 марта.
Отмечается, что рабочие займутся уборкой смета.
Для предупреждения автомобилистов дорожники установят временные знаки, водоналивные барьеры, ограждающие место работ, а также смонтируют световую сигнализацию.
Добавим, что производственные работы будут вестись круглосуточно.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в ДТП на трассе М-11 погиб экс-член совета директоров банка «Россия» Олег Носков.