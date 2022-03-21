На Дальневосточном проспекте авто вылетело на трамвайные пути и перевернулось

На Дальневосточном проспекте авто вылетело на трамвайные пути и перевернулось
Машина лежала на трамвайный путях. Фото: Pexels

Оранжевый автомобиль лежал вверх тормашками.

Как сообщается в воскресенье, 20 марта, в социальной сети «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга», на Дальневосточном проспекте в Невском районе Петербурга иномарка вылетела на трамвайные пути. Кроме того, машина еще и перевернулась. В настоящий момент данные о потерпевших уточняются.

По словам свидетелей случившегося, перед тем, как окончательно грохнуться, автомобиль неоднократно перевернулся.

Один из очевидцев заявил, что, когда вышел из трамвая, то нашел мобильный женщины. Устройство улетело на 150 метров от иномарки.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что безумный автобус набитый пассажирами попал в ДТП в Красном Селе. Возможно, у транспортного средства отказали тормоза.

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