85-летний Сильвио Берлускони женился: избранница на 53 года моложе его

85-летний Сильвио Берлускони женился: избранница на 53 года моложе его
Влюбленные сыграли свадьбу в Италии. Фото: Pixabay

В Италии состоялась свадьба политика Сильвио Берлускони и его 32-летней возлюбленной Марты.

Несмотря на достопочтенный возраст мужчины, любвеобильности у него хоть отбавляй. За плечами итальянца десятки романов и две официальные семьи. В этот раз он решил связать себя узами брака с молодым депутатом. Девушка младше политика на 53 года. Церемония прошла на минувших выходных.

Молодожены были одеты с иголочки. Невеста выбрала роскошное платье с четырехметровым шлейфом.

Парочка произнесла клятвы верности в историческом поместье, расположенном недалеко от коммуны Лезмо.

В Сети гуляют снимки, на которых заметно, как новоиспеченные супруги счастливы вместе. Однако стоит отметить, что официальный брак Сильвио и Марта пока не заключили.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в скором времени Брюс Уиллис может завершить кинокарьеру из-за ранней деменции.

брак италия свадьба Сильвио Берлускони шоу-бизнес


 

Новости партнеров
Федеральные каналы отказались от рекламы с Галкиным: высказывание мнения о спецоперации может стоить артисту карьеры
Федеральные каналы отказались от рекламы с Галкиным: высказывание мнения о спецоперации может стоить артисту карьеры
«Правитель создаст мощное славянское государство»: предсказание Ванги об отношениях России и Украины начало сбываться
«Правитель создаст мощное славянское государство»: предсказание Ванги об отношениях России и Украины начало сбываться
Шоу
Шоу "Андрей Малахов. Прямой эфир" закрывается
Вслед за другими телеканалами НТВ изменил сетку вещания
Вслед за другими телеканалами НТВ изменил сетку вещания
Ещё на Gazeta.SPb
В РЖД сообщили о приостановке контракта с Siemens на «Сапсаны»
Ревнивец облил кислотой экс-возлюбленную с парнем в Домодедово и был задержан
Врачи больницы имени Семашко собрали для беженцев несколько тонн помощи
Фура и КАМаз раздавили легковушку с водителем на КАД
Госдума отменила НДФЛ с процентов по вкладам россиян
«Алмаз-Антей» не может получить миллиард долларов за экспортные поставки
В Петербурге снесли более 43 точек незаконной торговли за неделю
Названо число окончательно потерянных Россией из-за санкций самолетов