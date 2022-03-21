85-летний Сильвио Берлускони женился: избранница на 53 года моложе его

В Италии состоялась свадьба политика Сильвио Берлускони и его 32-летней возлюбленной Марты.

Несмотря на достопочтенный возраст мужчины, любвеобильности у него хоть отбавляй. За плечами итальянца десятки романов и две официальные семьи. В этот раз он решил связать себя узами брака с молодым депутатом. Девушка младше политика на 53 года. Церемония прошла на минувших выходных.

Молодожены были одеты с иголочки. Невеста выбрала роскошное платье с четырехметровым шлейфом.

Парочка произнесла клятвы верности в историческом поместье, расположенном недалеко от коммуны Лезмо.

В Сети гуляют снимки, на которых заметно, как новоиспеченные супруги счастливы вместе. Однако стоит отметить, что официальный брак Сильвио и Марта пока не заключили.

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