СКА обыграл «Спартак» и сравнял счет в серии плей-офф

СКА обыграл «Спартак» во втором матче полуфинала плей-офф Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и сравнял счет в серии.

Матч прошел в Петербурге завершился победой хозяев со счетом 2:1 (1:0, 0:1, 1:0). У СКА отличились Александр Волков и Игорь Ожиганов. В составе шайбу забросил Александр Хохлачев.

В прошлом матче «Спартак» одержал победу над СКА. Встреча прошла в Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» и завершилась со счетом 6:1 в пользу московской команды.

Третий матч серии до четырех побед пройдется 22 марта в столице.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что СКА обыграл «Динамо» и вышел вперед в серии. Среди петербуржцев голами отличились Василий Подклзин, Антон Бурдасов и Владислав Каменев.