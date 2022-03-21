Приставы взыскали 2 миллиона рублей долгов по зарплате в Петербурге

Приставы взыскали 2 миллиона рублей долгов по зарплате в Петербурге
Приставы помогли петербуржцам. Фото: ГУФССП России по г. Санкт-Петербургу

Судебные приставы Петербурга взыскали задолженность по зарплате в размере почти 2 млн рублей.

Деньги за проделанную работу не получили 10 сотрудников предприятия, производящего металлоконструкции и оборудование для содержания птиц. Всего организация задолжала им 1 977 000 рублей.

Как сообщила пресс-служба ГУФССП России по городу, с иском к предприятию обратилась районная прокуратура. Руководство организации-должника уведомили о возбуждении исполнительного производства, а также предупредили о мерах принудительного воздействия в случае неисполнения решений суда.

В результате был произведен арест денежных средств на банковском счете. Впоследствии сумма задолженности была списана в полном объеме, денежные средства распределены между взыскателями.

Ранее Gzeta.SPb.ru сообщала, что приставы помогли петербуржцу получить зарплату за 1,5 года вынужденного прогула. Горожанин обратился в Московский районный суд с исковым заявлением к предприятию, которое занимается строительством газопроводов.

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