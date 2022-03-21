Участниками программы льготного оборотного кредитования МСП в России стали более 20 банков

Участниками программы льготного оборотного кредитования МСП в России стали более 20 банков
Участниками программы льготного оборотного кредитования МСП в России стали более 20 банков. Фото: cbr.ru

Отмечается, что ставка конечному заемщику по этой программе также не превышает 15% для малого и 13,5% для среднего бизнеса. Срок кредитов здесь до трех лет.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Банк России сообщил гражданам о неизбежном повышении инфляции в этом 2022 году. В Центробанке россиянам рассказали, что будет происходить в государстве уже в ближайшее время

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