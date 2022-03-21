Участниками программы льготного оборотного кредитования МСП в России стали более 20 банков

Центробанк совместно с Правительством России разработали антикризисные программы льготного кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП).

По программам льготного кредитования МСП общий лимит фондирования банков составляет 675 млрд рублей. Об этом сообщается на сайте Банка России.

Благодаря такой программе бизнес сможет взять льготный кредит сроком до 1 года на пополнение оборотных средств, либо рефинансировать тот, что был получен до этого. Информируется, что ставка при этом не превысит 15% годовых для малых предприятий и 13,5% для средних предприятий.

В случае программы оборотного кредитования с лимитом фондирования банков на сумму 340 млрд рублей малый бизнес может рассчитывать на кредит, либо рефинансирование, на сумму до 300 млн рублей по ставке не выше 15% годовых, а средний бизнес — на сумму до 1 млрд рублей по ставке не выше 13,5%. Срок кредитов при этом действует до одного года.

А в случае расширенной программы стимулирования кредитования субъектов МСП, реализующаяся Центробанком совместно с «Корпорацией «МСП», лимит составляет 335 млрд рублей.

Отмечается, что ставка конечному заемщику по этой программе также не превышает 15% для малого и 13,5% для среднего бизнеса. Срок кредитов здесь до трех лет.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Банк России сообщил гражданам о неизбежном повышении инфляции в этом 2022 году. В Центробанке россиянам рассказали, что будет происходить в государстве уже в ближайшее время