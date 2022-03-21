До 14 тысяч: названа дата выдачи рекордных выплат российским пенсионерам

Индексация социальных пенсий в этом году станет максимальной за последние 7 лет. Фото: Baltphоto/Ольга Андросова

Индексация социальных пенсий в этом году станет максимальной за последние 7 лет. Фото: Baltphоto/Ольга Андросова

С 1 апреля многим пожилым гражданам России начнут поступать выплаты в новом размере. Об этом сообщается на официальном сайте Пенсионного фонда (ПФР).

Речь идет о пожилых гражданах, которые получают социальные пенсии и пенсии по государственному обеспечению. С 1 апреля такие пенсии будут повышены сразу на 8,6%. Сначала планировалось, что данные выплаты будут проиндексированы на 7,7%, но сейчас этот показатель изменили в сторону повышения.

Как сообщил PRIMPRESS, со следующего месяца россияне, которые не смогли набрать стажа для получения страховой пенсии по старости, будут получать социальные пенсии в 10-14 тысяч рублей. На эти цели выделено 33,7 млрд рублей из бюджета.

В первую очередь будут увеличены пенсии работающих пенсионеров, чьи пособия не индексируются. Также в России на социальную пенсию имеют право инвалиды, дети, потерявшие кормильца, дети, родители которых неизвестны, иностранные граждане, проживающие в России и лица без гражданства.

Напомним, также в апреле российские пенсионеры могут получить дополнительные 2,2 тысячи рублей к своей пенсии. Для этого им необходимо иметь при себе определенную справку. Получить дополнительные средства к пенсии могут те граждане преклонного возраста, которые имеют на иждивении несовершеннолетних детей, а также граждан до 23 лет, получающих образование. Если ребенок не достиг 18-летия, никаких справок и иных документов не потребуется. При этом живущие за рубежом пожилые граждане России продолжат получать свои пенсии в полном объеме.

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