В Петербурге планируют ввести электронные рецепты на медикаменты

Новые технологии снимут нагрузку с медицинских работников и упростят процесс лечения для пациентов. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

Новые технологии снимут нагрузку с медицинских работников и упростят процесс лечения для пациентов. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

В Северной столице могут ввести новую технологию для облегчения получения лекарств. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Об этом стало известно в понедельник, 21 марта. Планируется, что будут введены электронные рецепты на выдачу лекарств, а также дистанционный мониторинг больных гипертонией и сахарным диабетом.

Кроме того, планируется, что будут введены технологии голосового заполнения документов. Такая функция снимет часть нагрузки с медработников.

Ранее Gzeta.SPb.ru сообщала 9 ошибок при приеме лекарств, способных довести до беды. Многие пациенты принимают лекарственные средства бесконтрольно и даже не думают о том, что таблетки могут нанести существенный вред организму. Далеко не все верно соблюдают правила хранения лекарственных средств. Из-за этого у медикаментов может снизиться эффективность. Кроме этого, кое-какие препараты становятся токсичными.